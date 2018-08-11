Hollanda Ligi'nde ilk hafta PSV Eindhoven ile Utrecht karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Gaston Pereiro ile öne geçen PSV Eindhoven devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 57. dakikasında Steven Bergwijn ile farkı 2'ye çıkaran PSV, 77. dakikada Hirving Lozano ile skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 80. dakikada Denzel Dumfries söyledi ve PSV Eindhoven, Utrecht'i 4-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
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Karşılaşmanın 16. dakikasında Gaston Pereiro ile öne geçen PSV Eindhoven devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 57. dakikasında Steven Bergwijn ile farkı 2'ye çıkaran PSV, 77. dakikada Hirving Lozano ile skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 80. dakikada Denzel Dumfries söyledi ve PSV Eindhoven, Utrecht'i 4-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
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