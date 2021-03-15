PSG'nin havasını Nantes söndürdü!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, evinde Nantes'e 2-1 mağlup oldu ve rakibine karşı 12 maçlık galibiyet serisi noktalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG'nin havasını Nantes söndürdü!
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15 Mart 2021 01:00
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG evinde Nantes ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve kümede kalma yarışı veren Nantes maçı 2-1 kazandı.

PSG, 42. dakikada Draxler'in attığı golle öne geçerken, Nantes'e galibiyeti getiren goller 59. dakikada Kolo ve 71. dakikada Simon'dan geldi. Bu sonuçla birlikte PSG'nin Nantes'e karşı 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Hafta içinde Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen PSG, böylece ligdeki 2 maçlık galibiyet serisine veda etti ve lider Lille'in 3 puan gerisinde, 60 puanla 2. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Nantes ise 27 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Ligue 1'in 30. haftasında PSG deplasmanda Lyon ile dev bir maçta karşılaşacakken, Nantes ise evinde Lorient'i konuk edecek.



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