PSG'ye kötü haber; Zorlu maçta Messi yok

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Benfica'yı konuk edecek olan Paris Saint-Germain'e maç öncesi kötü haber geldi.



PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sakarlığı sebebiyle Benfica maçında sahada olamayacak. Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, kulübün açıkladığı maç kadrosunda yer almadı.



Messi'nin dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında oynayamayacaklar. Kadroda birçok sakat ismin olması sebebiyle teknik direktör Christophe Galtier, genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye kadroya dahil etti.



Portekiz'deki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Paris Saint Germain, 11 Ekim Salı günü TSİ 22:00'da Benfica'yı evinde konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ