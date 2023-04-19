PSG'nin ilk hedefi: Harry Kane

Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Paris Saint-Germain, Tottenham'dan Harry Kane'i listesinin ilk sırasına aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'nin ilk hedefi: Harry Kane
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19 Nisan 2023 17:35
Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katmaya çalışacak.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Le Parisien'de yer alan habere göre, Fransız ekibinin, yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir golcü takviyesi yapmak istediği ve listenin ilk sırasında Harry Kane'in olduğu aktarıldı.

Paris Saint-Germain'in, yeni bir santrforu kadrosuna katarak artık Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istediği vurgulandı.

RAKİBİ MANCHESTER

Fransız ekibinin, Kane'in transferinde rakibinin ise Manchester United olduğu aktarıldı.

Kane'in ise Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi. İngiliz golcünün, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ancak Tottenham'ın gelecek sezon Devler Ligi'ne katılıp katılamayacağını belirsiz olduğu hatırlatıldı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

PSG'nin ayrıca Kane'in 150 milyon euro'luk bonservis bedelini karşılayabilecek birkaç takımdan biri olduğu öne sürüldü.

11 yıldan bu yana Tottenham'ın formasını giyen Harry Kane'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

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