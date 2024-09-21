Paris Saint-Germain Reims ile karşı karşıya geldi.

Keito Nakamura ile açıldı. PSG 68. dakikada

Bu sonuçla birlikte PSG, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Fransa Ligue 1, 5. hafta maçındaAuguste Delaune Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Maçta gol perdesi 9. dakikadaOusmane Dembele ile bu gole karşılık verdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmazken maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu beraberlikle birlikte PSG, puanını 13'e Reims ise 8'e çıkardı.



Ligin bir sonraki maçında PSG, evinde Rennes ile karşılaşacak. Reims ise deplasmanda Angers ile karşılaşacak.



