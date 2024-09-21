PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı.

Fransa Ligi 5. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı.
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21 Eylül 2024 23:56
Fransa Ligue 1, 5. hafta maçında Paris Saint-Germain Reims ile karşı karşıya geldi. Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesi 9. dakikada Keito Nakamura ile açıldı. PSG 68. dakikada Ousmane Dembele ile bu gole karşılık verdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmazken maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte PSG, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Bu beraberlikle birlikte PSG, puanını 13'e Reims ise 8'e çıkardı.

Ligin bir sonraki maçında PSG, evinde Rennes ile karşılaşacak. Reims ise deplasmanda Angers ile karşılaşacak.

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