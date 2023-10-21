PSG evinde 3 golle kazandı!

Ligue 1 9. hafta maçında PSG, sahasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada penaltıdan Mbappe, 31. dakikada Carlos Soler ve 77. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.



Alınan bu sonuçla birlikte PSG puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Brest'e konuk olacak. Strasbourg ise Rennes ile karşılaşacak.



