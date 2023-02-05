PSG'den Messi için açıklama!

PSG Sportif Danışmanı Luis Campos, Lionel Messi ile yeni sözleşme için görüştüklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Messi için açıklama!
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05 Şubat 2023 16:26
Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için açıklama geldi.

Fransız ekibinin sportif danışmanı Luis Campos, Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Campos, "Müzakerelere devam ediyoruz. Messi'yi bu projede görmek istiyorum, bunu saklamayacağım. Bizimle kalırsa mutlu olurum" dedi.

PSG, 2021 yazında Barcelona'dan ayrılmasının ardından 35 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, PSG'de ise bu sezon 24 maçta 15 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

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