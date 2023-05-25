PSG'de teknik direktör arayışları; Luis Enrique & Xabi Alonso

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain önümüzdeki sezon 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Christophe Galtier ile yollarını ayırmayı planlıyor.



İspanyol gazetesi Marca'ya göre, Fransız devi Luis Enrique'yi takımın başına getirebilir. Teknik direktörlük koltuğuna mükemmel bir isim getirmeyi hedefleyen Paris Saint Germain yönetimi, liste başı olarak İspanyol teknik adamı belirlerken görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.



BİR DİĞER İDDİA



RMC Sport'ta yer alan habere göre ise; Fransız devi, Bayer Leverkusen'de iyi işler çıkaran Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek istiyor.



XABI, REAL MADRID'İ İSTİYOR



Xabi Alonso ile ilk temas kurulsa da genç teknik adamın Real Madrid'in başına geçmek istediği aktarıldı. Ayrıca, Bayer de Alonso'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini hızlandırdı. PSG'nin 41 yaşındaki çalıştırıcı için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.



İSPANYA MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BARCELONA



İspanya Milli takımında 38 maçta görev alan 53 yaşındaki teknik adam 20 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile maç başına 1.87 puan ortalaması yakaladı.



Barcelona'yı da 3 sezon çalışan Luis Enrique, 1 şampiyonlar ligi ve 2 La Liga olmak üzere toplam 9 kupa kazandı ve 2014-2015 sezonunda yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.



Paris Saint Germian Luis Enrique ile anlaşamadığı takdirde listedeki diğer adaylar olan Thiago Motta, Jose Mourinho ve Xabi alonso ile görüşecek.















