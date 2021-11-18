Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
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18 Kasım 2021 19:22
Rusya'nın Spartak Moskova ekibinde forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes'in adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.


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