Prens Adaları'ndaki yüzme şöleni Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile sona erdi

Kınalıada'da Rositsa Georgieva anısına düzenlenen 37'nci Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile sona erdi. Yarışmalarda Anabilim Spor Kulübü ikinciliği elde ederken, ENKA üçüncü oldu.



Kazakistan, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye'den toplam 57 takım ve 520 yüzücünün yarıştığı müsabakalarda yarışmanın Prensesi ENKA kulübünden 400m Serbest yarışında 4.19.40'lik derecesi ile Belis Şakar olurken, ENKA Spor Kulübü 400m Serbest yarışında 3.58.57'lik derecesi ile Polat Uzer Turnalı Prens oldu.



Yaşlarında en başarılı seçilen yüzücüler:



12 Yaş Bayanlar: Ferhan Feyza Orbay



12 Yaş Erkekler: Kaan Balta



13 Yaş Bayanlar: Yaren Soysal



13 Yaş Erkekler: Eymen Batu Özcan



14 Yaş Bayanlar: Su İnal



14 Yaş Erkekler: Eymen Batu İbolar



15 Yaş Bayanlar: Beren Başaran



15 Yaş Erkekler: Taylan Uygur



16 Yaş Bayanlar: Majdouline Zahir



16 Yaş Erkekler: Demir Özdemir



17+ Yaş Bayanlar: Belis Şakar



17+ Yaş Erkekler:Polat Uzer Turnalı



2 gün süren müsabakalarda yarışmalarda 21 yeni Prens Adaları Şampiyona rekoru kırıldı. Kırılan rekorlar:



Beren Başaran; 50m Serbest 15 Yaş Kadınlar - 0:27:08



Eymen Batu İbolar; 50m Serbest 14 Yaş Erkekler - 0:25:52



Demir Özdemir; 50m Serbest 16 Yaş Erkekler - 0:25:52



Emre Gürdenli; 50m Serbest 17+ Yaş Erkekler - 0:23:02



Yaren Soysal; 100m Kurbağalama 13 Yaş Bayanlar – 1:15:90



Emir Bartu Özcan; 100m Kurbağalama 13 Yaş Erkekler – 1:12:94



Aziz Işık; 100m Kurbağalama 15 Yaş Erkekler – 1:07:25



Majdouline Zahir; 400m Serbest 16 Yaş Bayanlar – 4:26:30



Belis Şakar; 400m Serbest 17+ Yaş Bayanlar – 4:19:40



Elif Saka; 100m Kelebek 15 Yaş Bayanlar – 1:04:91



Defne Tanığ; 100m Kelebek 17+ Yaş Bayanlar – 1:01:97



Eymen Batu İbolar; 100m Kelebek 14 Yaş Erkekler - 0:59:86



Yavuz Ömer Ağa; 100m Kelebek 16 Yaş Erkekler - 0:55:61



Halime Zülal Zeren; 100m Sırtüstü 17+ Yaş Bayanlar – 1:03:44



Umur Aras Özkan; 100m Sırtüstü 13 Yaş Erkekler – 1:05:65



Beren Başaran; 100m Serbest 15 Yaş Kadınlar - 0:58:08



Cansu Canki; 100m Serbest 17+ Yaş Kadınlar - 0:58:04



Demir Özdemir; 100m Serbest 16 Yaş Erkekler - 0:52:21



Eymen Batu İbolar; 200m Karışık 14 Yaş Erkekler – 2:16:92



Emre Onuş; 200m Karışık 16 Yaş Erkekler – 2:08:73



Mehmet Ege Koçak; 200m Karışık 17+ Erkekler – 2:06:84





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