'Premier Lig, Ozan Tufan'ı hazırlıksız yakaladı'

Futbolculuk kariyerinde Denizlispor ve Trabzonspor formaları da giyen, şu anda Premier Lig ekibi Watford'un U23 Takımı'nın teknik direktörü olan Ömer Rıza, açıklamalarda bulundu.



Aynı zamanda İngiltere U17 Takımı'nda da görev yapan Rıza, Fanatik'e verdiği demeçte, "İlkay Gündoğan, alanında dünyanın en iyilerinden biri. Türk futbolcuların Premier Lig'de olması çok özel bir şey. Eskiden bir Türk, İngiltere'de oynadığında şaşırılıyordu. Şimdi birden fazla Türk oyuncu görüyoruz" dedi.



Watford'daki kiralık süreci yarım dönem süren Ozan Tufan'la ilgili de ifadeler kullanan başarılı hoca, "Ozan'la pek fazla konuşma fırsatım olmadı. Premier Lig'e uyum sağlamak için sahada daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bence Premier Lig'in temposu onu hazırlıksız yakaladı. Bir oyuncu Premier Lig'de oynamak istiyorsa çok çalışması, sürekli gelişim göstermesi ve disiplinli olması gerekir" diye konuştu.









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