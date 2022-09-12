Premier Lig hafta sonu devam edecek

Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig, 16-18'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig hafta sonu devam edecek
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12 Eylül 2022 22:11
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.

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