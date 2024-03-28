Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., kardeşi Jontay Porter hakkında yapılan bahis usulsüzlükleri suçlamasıyla ilgili konuştu.



Porter Jr., spor bahislerinin NBA oyuncuları üzerindeki daha geniş etkilerine değinerek, kumara olan ilginin artan etkisi karşısında sporcuların karşılaştığı baskı ve incelemeye dikkat çekti:



"Tribündekiler ne kadar sayı atmanızı istediklerini ya da istemediklerini söylüyor. Her gece birini hayal kırıklığına uğratıyorsunuz… bu artık oyunun bir parçası haline geldi. Bizler de oyuncular olarak bunu kabul etmek zorundayız."



Porter Jr., kardeşinin karakterine güvendiğini ve spora olan sevgisini dile getirirken, iddiaların ciddiyetini ve sporda bütünlüğün korunmasının önemini vurguladı:



"Jontay'in basketbolu çok sevdiğini biliyorum... Nasıl biri olduğunu da biliyorum... Bunu tehlikeye atacak herhangi bir şey yapacağından şüpheliyim."



Spor bahislerinin yükselişi, NBA maçlarına yeni bir dinamik getirdi ve taraftarlar, karşılaşmalar sırasında artık giderek daha fazla ses çıkarıyor.



