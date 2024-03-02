Portekiz futbolunda 'O Classico' heyecanı

Portekiz Süper Ligi'nin 24. haftasındaki "O Classico" derbisinde pazar günü Porto ile Benfica karşı karşıya gelecek.



Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabetlerinden olan "O Classico"da Porto, Dragao Stadı'nda Benfica'yı konuk edecek.



TSİ 23.30'da başlayacak karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.



Ligde Benfica, 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, Porto 49 puanla 3. sırada yer alıyor.





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