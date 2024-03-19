Portekiz'de hakem kararını taraftarlara açıkladı

Portekiz'de Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği maçta skor 3-1 iken VAR monitörüne çağrılan maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stada açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Portekiz'de hakem kararını taraftarlara açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2024 10:19
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.

D-Smart'tan yayımlanan mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.

Ligde bir maçı eksik Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery