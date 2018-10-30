Popovich, üçlükleri hala sevmiyor!

"Ama bu benim düşüncem, biraz eski bir kafa. Belli bir dereceye kadar bunu benimsemeniz daha iyi olur, yoksa maçı kaybedersiniz. Ve şampiyonluğu her kazandığımız seride, üçlük atışlar bunun büyük bir parçasıydı. Keza çok güçlü bir silah ve üstesinden gelebilmeniz de gerekiyor. Bunu da Golden State'den iyi yapan yok ve ne noktada olduklarını görüyorsunuz. Önemli bir şey yani, es geçilemez."



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San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, üçlük atışlardan hoşlanmadığını bir kez daha dile getirdi.Popovich, muhabirlerle şu şekilde konuştu:Popovich ayrıca bir muhabirin, oyunun üçlük atışlar olmadan iyi olup olmayacağını sorduğunda,yanıtını verdi.Spurs'ün geçmişte beş kez şampiyonluk yaşamış olan koçu, üç sene önce de benzer bir ifadeyi muhabirlere şu şekilde taşımıştı: