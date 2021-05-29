Popescu: "Barcelona isterse Hagi hemen teknik direktörlüğe döner"

Vitorul Constanta Başkanı Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Popescu: 'Barcelona isterse Hagi hemen teknik direktörlüğe döner'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 18:34
Vitorul Constanta Başkanı Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğe geri dönmesi için bir girişim olmadığını ancak Rumen hocanın önümüzdeki sene tekrar teknik direktörlüğe başlayacağını söyledi.

Hagi'nin iyi bir teklif beklediğini kaydeden Popescu, "Gheorghe Hagi kendi isteğiyle ayrıldı. Şu anda ona teklifler var, her şey olabilir. Eğer Barcelona Koeman'ın yerine Hagi'yi isterse belki hemen teknik direktörlüğe dönecektir." ifadelerini kullandı.

Gheorghe Hagi, Viitorul'un başında yer aldığı dönemde Romanya'da 3 kupa kazandı.

Galatasaray efsanesi, 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.