Popescu: 'Barcelona isterse Hagi hemen teknik direktörlüğe döner'

Vitorul Constanta Başkanı Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğe geri dönmesi için bir girişim olmadığını ancak Rumen hocanın önümüzdeki sene tekrar teknik direktörlüğe başlayacağını söyledi.



Hagi'nin iyi bir teklif beklediğini kaydeden Popescu, "Gheorghe Hagi kendi isteğiyle ayrıldı. Şu anda ona teklifler var, her şey olabilir. Eğer Barcelona Koeman'ın yerine Hagi'yi isterse belki hemen teknik direktörlüğe dönecektir." ifadelerini kullandı.



Gheorghe Hagi, Viitorul'un başında yer aldığı dönemde Romanya'da 3 kupa kazandı.



Galatasaray efsanesi, 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğünü yaptı.



