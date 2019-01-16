Garry Rodrigues'in satılmasının ardından sol kanat pozisyonu için oyuncu arayan Galatasaray'ın listesinde bulunaniçin Polonya ekibi Lechia Gdansk'ın başkanı Adam Mandziara, açıklamalarda bulundu.Polonya Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Slovak futbolcunun geleceği hakkında konuşan Mandziara, futbolcusunu satmak istemediklerini açıkladı.Polonyalı başkan, yaptığı açıklamada ''Lukas Haraslin için bize gelmiş resmi bir teklif yok. Zaten onu satma taraftarı da değiliz. Eğer onu almak isteyen takım çok para verirse o zaman iyi olur tabii. Ama bizim için oynamaya devam ederse oda iyi olur. Her türlü bizim için iyi. Haraslin gibi bir oyuncuyu satarsak yerine başkasını almak zorundayız. Henüz bir transfer listesi de oluşturmadık. İyi bir takımımız var, güzel gidiyoruz.'' sözlerini kullandı.2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusu, bu sezon takımı ile 23 maça çıkarken 4 gol ve 8 asist üretti.Lukas Haraslin, geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddiaları hakkında konuşmuş ve ''Transferimle menajerim ilgileniyor ancak Galatasaray çok büyük bir takım, hayır denemeyecek kadar büyük bir kulüp.'' şeklinde konuşmuştu.