Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski attı. Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu!
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15 Ekim 2024 23:41
Son güncelleme 15 Ekim 2024 23:48
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, Hırvatistan'ı konuk etti. 

Stadion Narodowy'de oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan maça, Fenerbahçeli futbolcular damga vurdu. Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski attı. Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada ilk golü, Polonyalı Piotr Zielinski kaydetti. Ardından 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina, attığı gollerle Hırvatistan'ı 3-1 öne geçirdi. 45. dakikada ise Polonyalı Nicola Zalewski, skoru 3-2'ye getirdi.

SZYMANSKI, LIVAKOVIC'İ AVLADI

İlk yarı 5 golle tamamlanırken, 68. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

LIVAKOVIC KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan bir diğer Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla, Hırvatistan'ı 10 kişi bıraktı.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken Hırvatistan 7, Polonya ise 4 puana ulaştı.

Grupta bir sonraki maçta Hırvatistan, İskoçya'ya konuk olacak. Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.




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