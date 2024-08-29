Golden State Warriors guardı Brandin Podziemski, takım sahibi Joe Lacob'ın ısrarlı takas söylentilerine rağmen gönderilmeyeceğine dair kendisine güvence verdiğini açıkladı.



Podziemski'nin adı, Warriors'ın yaz aylarında Lauri Markkanen ve Paul George'u kovalamasıyla birlikte birçok kez takas dedikodularına karışmıştı.



Ancak Golden State, diğer takımlar tarafından talep edildiğinde bile Podziemski'yi herhangi bir olası anlaşmaya dahil etmeme konusunda kararlılığını sürdürmüştü.



Podziemski, NBA Yaz Ligi sırasında Lacob'la WNBA ekibi Las Vegas Aces'ın bir maçında karşılaştığını ve kendisine organizasyondaki yeri konusunda güvence verdiğini belirtti.



The Athletic'ten Anthony Slater'a göre Lacob, Podziemski'ye olan bağlılığını "Endişelenecek hiçbir şeyin yok. Burada bizim için bir önceliksin." ifadeleriyle doğruladı.



Podziemski, takımın genel menajeri Mike Dunleavy Jr.'ın kendisine diğer takımların kendisine ilgi gösterdiğini ancak Warriors'ın onunla yollarını ayırmaya yanaşmadığını söylediğini de aktardı:



"NBA'deki başka bir organizasyon tarafından Markkanen gibi iyi bir oyuncu karşılığında değer verildiğini görmek harika. Ancak aynı zamanda, takas gerçekleşmediği için sosyal medyadaki insanlar buna sanki benim hatammış gibi bakıyor. Bununla hiçbir ilgim yok. Ama güzel bir durum."



Çaylak sezonunda maç başına ortalama 9,2 sayı, 5,8 ribaund ve 3,7 asist ile oynayan Podziemski, organizasyonun net iletişiminden dolayı değerli hissettiğini de sözlerine ekledi.





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