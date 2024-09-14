Pocognoli'den Fenerbahçe için açıklama!

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, ligde Royal Antwerp ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Pocognoli, milli aradan önce Anderlecht ile oynadıkları ve 0-0 biten maç için olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi. 37 yaşındaki teknik adam, "Eğer gol atabilseydik çok iyi bir maç olacak. Doğru yoldayız. Maçtan sonraki düşüncelerimiz olumluydu." dedi.
"EN HEYECAN VERİCİ MAÇLAR"
Union Saint-Gilloise, milli aradan sonra ise ligde Royal Antwerp ve Standard Liege deplasmanlarına gidecek. Belçika temsilcisi, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, söz konusu 3 deplasman maçı için, "Önümüzdeki 3 deplasman maçı belki de oyuncular için sezonun en heyecan verici maçları. Bu yüzden bu işi yapıyoruz. Bu tarz maçlar ekstra motivasyon sağlıyor." açıklamasında bulundu.
FENERBAHÇE TUR ATLAMIŞTI
Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise, geçen sezon da Konferans Ligi'nin son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, Belçika deplasmanında 3-0 kazanmış ve sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen turu atlayan taraf olmuştu.
Pocognoli, milli aradan önce Anderlecht ile oynadıkları ve 0-0 biten maç için olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi. 37 yaşındaki teknik adam, "Eğer gol atabilseydik çok iyi bir maç olacak. Doğru yoldayız. Maçtan sonraki düşüncelerimiz olumluydu." dedi.
"EN HEYECAN VERİCİ MAÇLAR"
Union Saint-Gilloise, milli aradan sonra ise ligde Royal Antwerp ve Standard Liege deplasmanlarına gidecek. Belçika temsilcisi, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, söz konusu 3 deplasman maçı için, "Önümüzdeki 3 deplasman maçı belki de oyuncular için sezonun en heyecan verici maçları. Bu yüzden bu işi yapıyoruz. Bu tarz maçlar ekstra motivasyon sağlıyor." açıklamasında bulundu.
FENERBAHÇE TUR ATLAMIŞTI
Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise, geçen sezon da Konferans Ligi'nin son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, Belçika deplasmanında 3-0 kazanmış ve sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen turu atlayan taraf olmuştu.
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