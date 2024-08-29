Pisa, Galatasaray'dan Morutan'ı alıyor!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie B ekibi Pisa ve Galatasaray , 25 yaşındaki sağ kanat Olimpiu Morutan'ın transferi için anlaşmaya vardı.

Oyuncunun sözleşme görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı ve İtalya'ya gittiği belirtildi.

Morutan'ın son görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

PISA'YA KİRALANMIŞTI

Galatasaray forması giyen Morutan, 2022-23 yılının başlangıcında Pisa'ya kiralanmıştı.

GALATASARAY KARİYERİ

Romanya'dan 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Morutan, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.