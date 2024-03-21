Pique: Haaland, Messi ve Ronaldo'nun uzağında''

Kariyerini 2023 yılında noktalayan eski İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique, Manchester City'ın yıldızı Erling Haaland ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



Pique, Haaland'ın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun çok uzağında bir isim olduğunu dile getirdi.



''MESSI VE RONALDO'DAN ÇOK UZAK''



İspanyol yıldız yaptığı açıklamada, ''Erling'in büyük bir potansiyeli var ama Messi ve Ronaldo'dan çok uzakta. Onların seviyesine ulaşmak için 15, 17, 20 yıl boyunca kupa kazanmanız gerekiyor, bu kolay değil.'' dedi.



Sözlerine devam eden Pique, ''Kendisi çok genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu, çok fazla potansiyeli var ama yine de bu ikisiyle aynı durumda olmak çok uzak olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.





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