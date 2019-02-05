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Pınar Karşıyaka, Priştine deplasmanında

Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, 6 Şubat Çarşamba günü Z Mobile Priştine ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Priştine deplasmanında
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05 Şubat 2019 09:33
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu son maçında 6 Şubat Çarşamba Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye konuk olacak.

I Grubu'nda ilk 5 karşılaşmanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında yarın Z Mobile Priştine ile yarın TSİ 21.00'de Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan yarınki maçta forma giyemeyecek.

Avrupa'da 203. randevu
Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 751 sayı gördü.

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