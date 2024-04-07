Pınar Karşıyaka Play-Off öncesi formda

Hilliard'ın gözden çıkarılması, Carey'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla 4 yabancısı kalan Pınar Karşıyaka, eksiklerine rağmen fren yapmadı.



Ligde beşincilik yarışı vererek Play-Off çeyrek finalindeki olası rakiplerinden biri olan Galatasaray'ı bu sezon hem İzmir'de hem İstanbul'da mağlup etmeyi başaran yeşil-kırmızılı ekip, 26 maçta 18 galibiyetle ilk 4'teki yerini sağlamlaştırdı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca önemli bir rakiplerini deplasmanda yendiklerini söyledi.



Sarıca "Üçüncü periyodun bir bölümü hariç oyun kontrolü bizdeydi. Mevcut kadromuzla ligde normal sezonun bitimine 4 hafta kala ilk 4 hedefimize neredeyse ulaştık. Maça dönersek boyalı alanı çok iyi kullandık, çokça sayı bulduk. İç dış dengemiz oldukça iyiydi, aynı şekilde ribaundlarda güçlü kaldık. Carey'nin sakatlığı sonrası oyun tarzımızı da biraz değiştirdik. Carey başka yeteneklere sahipti, Furkan ve Deniz ayrı yeteneklere sahip. Geçen hafta olduğu gibi Furkan'ın verdiği katkı müthişti. Keza Deniz de oldukça iyiydi. McCollum zaten usta bir oyuncu bunu biliyoruz. Ama esas olan takımda herkes elinden geleni yapıyor. Zor zamanda aile olmak, pes etmemek önemli. Bütün takımımı canı gönülden kutluyorum" dedi.





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