Pınar Karşıyaka'nın takvimi netleşti

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayıp son yıllardaki gibi adını abonesi olduğu Play-Off'a yazdıran Pınar Karşıyaka'nın çeyrek final etabı programı belli oldu.



Eşleştiği rakibi Galatasaray Ekmas'ı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda rövanşa çıkacak.



Toplam iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.



Karşıyaka, Galatasaray'ı bu sezon ligdeki iki maçta da yenmeyi başarmıştı. Yeşil-kırmızılılarda yeni sezon öncesi piyasaya çıkan VIP kombinelerin satışı da sürüyor.

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