NBA, Phoenix'in 2027 NBA All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapacağını ve 76. All-Star Maçının 21 Şubat'ta düzenleneceğini resmi olarak duyurdu.
The Athletic'ten Shams Charania, 26 Şubat'ta NBA'in Phoenix'in ev sahibi olma planlarında sonuca yaklaştığını bildirmişti.
Phoenix ayrıca, 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu yılki WNBA All-Star Hafta Sonu'na da üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanacak.
Bu yılki NBA All-Star Hafta Sonu 16-18 Şubat'ta Indianapolis'te düzenlenmişti. Golden State Warriors'ın evi olan San Francisco'daki Chase Center ise, 2025'te bir sonraki Hafta Sonu'na ev sahipliği yapacak.
The Athletic'ten Shams Charania, 26 Şubat'ta NBA'in Phoenix'in ev sahibi olma planlarında sonuca yaklaştığını bildirmişti.
Phoenix ayrıca, 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu yılki WNBA All-Star Hafta Sonu'na da üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanacak.
Bu yılki NBA All-Star Hafta Sonu 16-18 Şubat'ta Indianapolis'te düzenlenmişti. Golden State Warriors'ın evi olan San Francisco'daki Chase Center ise, 2025'te bir sonraki Hafta Sonu'na ev sahipliği yapacak.
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