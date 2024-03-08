NBA, Phoenix'in 2027 NBA All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapacağını ve 76. All-Star Maçının 21 Şubat'ta düzenleneceğini resmi olarak duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania, 26 Şubat'ta NBA'in Phoenix'in ev sahibi olma planlarında sonuca yaklaştığını bildirmişti.



Phoenix ayrıca, 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu yılki WNBA All-Star Hafta Sonu'na da üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanacak.



Bu yılki NBA All-Star Hafta Sonu 16-18 Şubat'ta Indianapolis'te düzenlenmişti. Golden State Warriors'ın evi olan San Francisco'daki Chase Center ise, 2025'te bir sonraki Hafta Sonu'na ev sahipliği yapacak.





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