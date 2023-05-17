Philadelphia 76ers, başantrenör Doc Rivers'ı görevden aldığını duyurdu.



Boston Celtics'in baş antrenörü olarak 2008 NBA şampiyonluğunu kazanmış olan Rivers, Philadelphia'da geçirdiği üç sezonda da playoffların ikinci turunda elenmiş ve en son geçtiğimiz Pazar günü Boston Celtics'e karşı oynanan 7. maçta mağlubiyet almıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, yeni başantrenör arayışında olan Philly ekibinin listesinde yakın zamanda işine son verilen diğer koçlar Mike Budenholzer, Nick Nurse ve Monty Williams gibi birçok yüksek profilli adayın yer almasının beklendiğini söyledi.



Rivers'ın Orlando Magic, Celtics ve LA Clippers ile koçluk yaptıktan sonra katıldığı 76ers, kendisini Joel Embiid liderliğindeki çekirdeğe playofflarda rehberlik edebilmesi umuduyla işe almıştı.



Ancak 76ers, son üç normal sezonda 154-82'lik bir normal sezon derecesi yakalamış olmasına rağmen, Rivers yönetiminde Doğu Konferansı finallerine hiç ulaşamamıştı.



