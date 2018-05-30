PG13, "Yılın Savunmacısı" ödülünü istiyor!

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Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmak istediğini söyledi.Oyununun savunma tarafıyla "gurur duyduğunu" söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, ligin 2.19la maç başına en çok top çalan ve en çok pas arasına el sokarak top yönü değiştirten ismi ve açıklamaları da şu şekilde:1988'den beri, yalnızca dört pivot ya da uzun forvet olmayan oyuncu bu ödülü kazanmıştı: Michael Jordan, Gary Payton, Ron Artest ve Kawhi Leonard.