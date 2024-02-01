PFDK kararları açıklandı

28.01.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Başakşehir Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle

ile cezalandırıldı.



Adana Demirspor'un, 27.01.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Hatayspori Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112. bin TL ile cezalandırıldı.



Kayserispor malzemecisi Muammer Kaya'nın, 29.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin TL ile cezalandırıldı.





