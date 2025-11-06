06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-057'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-155'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-051'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-252'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-054'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-053'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-052'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-056'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-257'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-157'

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe cezalar verdi.

calendar 06 Kasım 2025 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı. 

Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.



Trabzonspor'da da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç men cezası aldı.

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Mustafa Baki Ersoy'a 40'ar bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı kulübün antrenörlerinden Vitor Tercolo toplam 30 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının biletlerine de bir sonraki müsabaka için ceza verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.