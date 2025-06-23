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PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti! İşte yeni başkan

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk görevinden istifa ederken, yerine Başbuğ Pınarbaşı atandı.

calendar 23 Haziran 2025 20:41 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti! İşte yeni başkan
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.

Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.



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