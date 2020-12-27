Perotti: 'Bu durum büyük acı veriyor'

Sakatlığı nedeniyle son 4 maçtır forma giyemeyen F.Bahçe'nin yıldız ismi Perotti'den mesaj var...



Eskisinden daha güçlü döneceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İnanın, tribünden ya da televizyon başında takımınızın maçını izlemek büyük acı veriyor. Sahada olmak istiyorsunuz ama imkan yok. Hazır olduğumda Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.



Fenerbahçe'de 4 lig maçına çıkan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol atma başarısı gösterdi.



