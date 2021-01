Perkins: "Kemba gurur duysun, onu Steph gibi kovalıyorlar"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Boston Celtics point guardı Kemba Walker'ın daha iyi oynaması gerektiğini söyledi.



Perkins, ESPN'in 'First Take' programında Celtics'in son durumu ve Kemba hakkında şöyle konuştu:



"Her şey sorumluluk almakla ve kendinizi iyi bir şekilde değerlendirebilmekle alakalı. Bu takım, savunma açısından geçen yıl gördüğüm Celtics takımı ile aynı takım değil. Jayson Tatum savunmasını biraz iyileştirmiş durumda. Jaylen Brown hala Jaylen Brown olmaya devam ediyor. Kemba daha iyi olmalı."



Perkins, son maçında yalnızca 14 sayı kaydeden Walker'ın, kendisinden beklenen şekilde oynamadığını belirtti:



"Kemba, pek çok oyuncunun sahada kendisini Steph Curry gibi kovalamasından ötürü, bundan gurur duymalı. Ama kendisi böyle bir hedef olmak istemiyor. Bu arada, uzunların ikili oyunları kontrol altına alma ve savunmada karşılarında durma konusunda daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor."