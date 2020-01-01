Perkins, Embiid'e tepki gösterdi! "Bana bu bahanelerle gelmeyin"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, NBA'de sezonun devam etmesi konusundaki güvenlik endişelerini belirtmesi nedeniyle, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e tepki gösterdi.



Bu haftanın başlarında, medyayla yaptığı bir görüşmede Embiid, Orlando'daki bubble hakkında hissettiklerine dair dürüstçe konuşmuştu:



"Bu fikirden nefret ettim. Benim tek istediğim sağlıklı ve güvende kalmak, ayrıca çevremdeki insanları güvende tutmak. Uzun süre yaşayabildiğimden emin olmak istiyorum ve gelecekte eğer virüs bulaşırsa bu konudaki sonuçlar ne olabilir, bilmiyorum."



Endişeli olmasına ve başkalarının güvenlik protokollerini izlemeleri konusuna güvenmemesine rağmen, Embiid, "Ben işimi yapacağım" şeklinde de ekleme yaptı.



"OYNAYACAK MISIN, OYNAMAYACAK MISIN?"



Perkins, "First Take" programında, Embiid'e şu şekilde tepki gösterdi:



"Oynamak istiyor musun istemiyor musun? Diğer oynayanların hiçbiri şikayet etmedi! Ben bunları duymak istemiyorum. Bana göre bu sadece bir bahane. Eğer nakavt edilirlerse, bu bir mazeret olacaktır çünkü süperstarları oradaydı, ama kafa olarak orada olmayacaktı. 'Şikayet ediyorum, fikri beğenmedim' Çık ve oyna! Bunları duymak istemiyorum. Bu milyar dolarlık bir bubble."



Perkins, daha sonra Twitter'da yorumlarına açıklık getirdi:



"Tartışma, onun bubble fikrinden hoşlanmamasıyla ilgiliydi... NBA ona oynama seçeneği verdi mi? O oynamayı seçti, o yüzden bu şikayetlere bir son verin. Tek söylediklerim bu. Asla Black Lives Matter hakkında konuşmadık!!! Önünüze bakın!"



