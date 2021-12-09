Pereira: 'Benim değil kulübün kararı!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, daha önce gündeme gelen 'Hedef lig" sözleri üzerine Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Pereira'nın konu hakkındaki sözleri:



"Hedefimiz Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı. Ben değil, kulüp ligi öncelikli görüyor."





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