Pep: 'Liverpool yarıştan kopmadı'

Manchester City Teknik Direktörü, Pep Guardiola, Liverpool ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Eğer şuan ligde sadece 10 maç kalsaydı, 'Liverpool, lider Arsenal'i yakalamayacak' derdim. Ama sezonun ortasında uzun bir Dünya Kupası arası verilecek ve içinde bulunduğumuz durumda her şey mümkün. " dedi.



Öte yandan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Pep Guardiola gibi düşünmediğini ve şampiyonluk yarışında olmadıklarını söyledi.



Liverpool ile Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında pazar günü karşı karşıya gelecek.





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