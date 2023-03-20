Pendikspor: 'Bize inananlara armağan olsun'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Pendikspor'un yardımcı antrenörü Uğur Okur, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okur, izleyenlere seyir zevki verdiklerini belirtti.



Mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularını kutlayan Okur, "Kazandığımız için mutluyuz. Üst sıramızdaki 2 rakibimiz de kazanmıştı, onları takibi sürdürmemiz gerekiyordu. Karşımızda ligde kalmak için var gücüyle mücadele eden bir rakip vardı. İzleyenlere seyir zevki veren ve hedefe oynayan bir ekibiz. Oynayan, mücadele eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti bizi seven, bize inanan herkese armağan ediyoruz. Sonunu söylemek zor ama son maça kadar şampiyonluk için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





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