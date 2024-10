New Orleans Pelicans'ın, maç başına üç sayılık atış deneme miktarını 40'a çıkarmayı planladığı bildirildi.



Koç Willie Green'in göreve geldiği ilk üç sezon boyunca, Pelicans sürekli olarak üç sayılık atış denemesi miktarı bakımından ligin en kötü 10 takımı arasında yer almıştı.



New Orleans Times Picayune'den Christian Clark, bu eğilimi değiştirmeye kararlı olan Green'in, takımın uzun menzilli şut miktarını artırmaya odaklandığını belirtti.



Pelicans'ın yıldız oyuncusu Zion Williamson, bu girişim hakkındaki bakış açısını, "Mesaj oldukça açıktı. Maç başına en az 40 tane deneyeceğiz. Bu da tempoyla oynamamız gerektiği anlamına geliyor. Büyük resme bakıldığında, bizim için kesinlikle olumlu olacak." şeklinde açıkladı.



New Orleans ekibi geçtiğimiz sezon, üç sayılık çizginin gerisinden maç başına yalnızca 32,6 şut denemiş ve bunların 12,5'inde isabet bulmuştu (%38,3).