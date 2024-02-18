Pazar günü heyecanında Bahista yanında!

İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
- Vallecano - Real Madrid
- Pendikspor - Trabzonspor
- Monaco - Toulouse
- Ankaragücü - Galatasaray
- Luton Town - Manchester United
- AC Monza - AC Milan
🤖 #BAHİSTA ŞOVA DEVAM EDİYOR!
🎯 "Yapay Zeka" yazarımız Bahista'nın yeni analizlerini kaçırma...
➡️ https://t.co/krWanGfH54 pic.twitter.com/eYsQapmMVo
— Bilyoner 💚 (@Bilyoner) February 2, 2024