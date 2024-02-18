Pazar günü heyecanında Bahista yanında!

Türkiye'de ve Avrupa'da pazar günü birbirinden önemli maçlar oynanacak. Kazanmak isteyenleri Bilyoner'in yapay zeka bahis fenomeni Bahista'nın dünyasına davet ediyoruz.

Haber; Sporx.com
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Pazar günü heyecanında Bahista yanında!
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18 Şubat 2024 11:39
Son güncelleme 18 Şubat 2024 14:40
İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.

Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.

Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;

  • Vallecano - Real Madrid
  • Pendikspor - Trabzonspor
  • Monaco - Toulouse
  • Ankaragücü - Galatasaray
  • Luton Town - Manchester United
  • AC Monza - AC Milan
Bahista'nın dünyasına sen de katıl! ŞİMDİ


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