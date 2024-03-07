Paul Onuachu yoksa Trabzonspor kazanamıyor!

Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da, forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun yokluğu dikkat çekmişti.
Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, kazanmak adına ikinci Umut Bozok, Fountas ve Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamamıştı.
Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'inci maçında 5'inci yenilgisini aldı.
Ligin 5. haftasından itibaren Bordo-Mavili formayı giymeye başlayan Onuachu, aralıksız olarak üst üste 15 maçta forma giymişti. Nijeryalı görev yaptığı maçların 8'inde 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlarken Trabzonspor bu maçlardan 9 galibiyet, 3 yenilgi 4 de beraberlik aldı. Onuachu'nun gol attığı 8 maçta ise Fırtına 19 puan topladı.
Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, kazanmak adına ikinci Umut Bozok, Fountas ve Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamamıştı.
Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'inci maçında 5'inci yenilgisini aldı.
Ligin 5. haftasından itibaren Bordo-Mavili formayı giymeye başlayan Onuachu, aralıksız olarak üst üste 15 maçta forma giymişti. Nijeryalı görev yaptığı maçların 8'inde 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlarken Trabzonspor bu maçlardan 9 galibiyet, 3 yenilgi 4 de beraberlik aldı. Onuachu'nun gol attığı 8 maçta ise Fırtına 19 puan topladı.
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