Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Barcelona ile bir yıllık bir anlaşma imzalamayı ve kariyerini 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda bitirmeyi planladığı açıklandı.



40 yaşındaki Gasol, NBA'de son olarak 2018-19 sezonunda Milwaukee Bucks forması giymişti, ancak bu sezon Portland Trail Blazers'ın kadrosunda kısa bir süre de yer almıştı.



Ancak Blazers, ciddi bir sol ayak ameliyatından rehabilitasyonunu tam olarak tamamlamadığı için, Kasım ayında kendisini serbest bırakmıştı.



Gasol'un NBA kariyeri ortalamaları 17.0 sayı, 9.2 ribaund ve 3.2 asist şeklinde.



