Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pau Gasol, Barcelona ile anlaştı

Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Barcelona ile bir yıllık bir anlaşma imzalamayı ve kariyerini 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda bitirmeyi planladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Barcelona ile bir yıllık bir anlaşma imzalamayı ve kariyerini 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda bitirmeyi planladığı açıklandı.

40 yaşındaki Gasol, NBA'de son olarak 2018-19 sezonunda Milwaukee Bucks forması giymişti, ancak bu sezon Portland Trail Blazers'ın kadrosunda kısa bir süre de yer almıştı.

Ancak Blazers, ciddi bir sol ayak ameliyatından rehabilitasyonunu tam olarak tamamlamadığı için, Kasım ayında kendisini serbest bırakmıştı.

Gasol'un NBA kariyeri ortalamaları 17.0 sayı, 9.2 ribaund ve 3.2 asist şeklinde.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal