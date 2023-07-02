Patrick Vieira, Strasbourg'un yeni teknik direktörü oldu

Ligue 1 ekibi Strasbourg, teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Patrick Vieira, Strasbourg'un yeni teknik direktörü oldu
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02 Temmuz 2023 22:58
Ligue 1 ekibi Strasbourg, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isimle anlaştı. 

Fransız ekip, teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'nın getirildiğini açıkladı. 

Fransız teknik adam ile 3 yıllık bir anlaşma sağlandığı belirtildi. 

47 yaşındaki Patrick Vieira son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı çalıştırmıştı. 

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