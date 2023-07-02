Patrick Vieira, Strasbourg'un yeni teknik direktörü oldu

Ligue 1 ekibi Strasbourg, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isimle anlaştı.
Fransız ekip, teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'nın getirildiğini açıkladı.
Fransız teknik adam ile 3 yıllık bir anlaşma sağlandığı belirtildi.
47 yaşındaki Patrick Vieira son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı çalıştırmıştı.
Fransız ekip, teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'nın getirildiğini açıkladı.
Fransız teknik adam ile 3 yıllık bir anlaşma sağlandığı belirtildi.
47 yaşındaki Patrick Vieira son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı çalıştırmıştı.
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