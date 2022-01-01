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Pat Bev: "Clippers'ın bana teklif ettiği rakam, saygısızcaydı!"

Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, eski takımı LA Clippers'tan "saygısızca" bulduğu bir kontrat teklifi nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, eski takımı LA Clippers'tan "saygısızca" bulduğu bir kontrat teklifi nedeniyle ayrıldığını söyledi.

33 yaşındaki oyuncu verdiği bir röportajda, Wolves'a katılmadan dört yıl önce oynadığı Los Angeles'tan ayrılmasına neyin sebep olduğunu şu şekilde anlattı:

"Batı Konferansı Finalleri'ne çıkmışız, takımın daha önce hiç yapmadığı bir şeyi başarmışız. Ben de en başından beri bu sürecin içinde yer aldığım için, kontrat uzatması olayının kolay olacağını düşünmüştüm.

Ama bana teklif ettikleri rakam, neredeyse saygısızlık düzeyindeydi."

Beverley ve Wolves, bu sezon play-in turnuvasına katılma ve playoff için mücadele etme şansı kovalıyor. Pat Bev ise maç başına 26.1 dakikada 9.1 sayı, 4.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarına sahip.


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