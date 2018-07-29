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Parma'dan Mario Baloteli sürprizi

Serie A'ya yeniden yükselme başarısı gösteren Parma, Mario Balotelli'yi istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Parma'dan Mario Baloteli sürprizi
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29 Temmuz 2018 02:27
Nice'ten ayrıldıktan sonra henüz geleceği belli olmayan Mario Balotelli'ye sürpriz bir talip çıktı. Yeniden Serie A'ya yükselme başarısı gösteren Parma, Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde Parma'nın Balotelli ile bir görüşme yapacağı belirtildi. İtalyan temsilcisi golcü oyuncunun maaşı için 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Parma'nın Balotelli'ye 2 yıllık bir teklif yapması bekleniyor.

Balotelli ile Marsilya'nın da adı ciddi şekilde anılıyor. İtalyan golcünün geleceğinin yakın zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor.



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