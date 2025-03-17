Para badmintoncular, İspanya'da 4 madalya kazandı

Uluslararası İspanya 1. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para badmintoncular, İspanya'da 4 madalya kazandı
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17 Mart 2025 16:47

Uluslararası İspanya 1. Seviye Para Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Toledo kentindeki turnuvaya katılan Tuğçe Çelik, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükseldi.

Tuğçe ile Kohli, finalde Brezilya'dan Mikaela da Costa Almeida-Kauana Michelson Beckenkamp çiftini, 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Organizasyonda mücadele eden diğer Türk sporculardan Halime Yıldız (tek kadınlar SL3) gümüş, Emine Seçkin (tek kadınlar WH2) ve Tuğçe Çelik (tek kadınlar SL4) ise bronz madalya elde etti.

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