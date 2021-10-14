Paolo Maldini: "İki yılda bir Dünya Kupası, geleneği yok eder"

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini, gerçekleştirilmesi beklenen yeni Dünya Kupası formatı üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paolo Maldini: 'İki yılda bir Dünya Kupası, geleneği yok eder'
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14 Ekim 2021 19:16
İtalya Ligi Serie A ekibi Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini, iki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi fikrine karşı çıktı.

Dünya Kupası'nın geleneğinin yok edilmemesi gerektiğini dile getiren Maldini, "Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlemenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bu, neredeyse bir asırdır var olan bir geleneği yok etmek demektir. Dünyanın en eşsiz spor etkinliğinin önemi azalacaktır." dedi.

İki yılda bir düzenleme fikrinin oyunculara zararlı olacağını dile getiren Maldini, "Ben, spor dünyasından biri olarak FIFA'nın hayallere dayalı bu projeden vazgeçeceğini umuyorum. Her şeyden önce bu fikir, oyuncuların fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacaktır. Sporcular, federasyonlar ve kulüpler bunun zararlı oalcağını biliyor." ifadelerini kullandı.


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