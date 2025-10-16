16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
1-1DA
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-024'
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Panathinaikos, evinde ASVEL'e geçit vermedi!

EuroLeague'in 4. maç haftasında Koç Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında LDLC ASVEL'i 91-85 mağlup

calendar 16 Ekim 2025 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos, evinde ASVEL'e geçit vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 4. maç haftasında Koç Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında LDLC ASVEL'i konuk etti.

Telekom Center Athens'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-85 kazandı ve ligde 3. galibiyetini aldı. ASVEL ise bu sezon 3. yenilgisini yaşadı.

Kendrick Nunn 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken yeni transfer Richaun Holmes da doğum gününde 24 sayı ve 10 ribaundla "double-double" yaparak Yunan ekibine galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Maçın genelinde kontrolü elinde tutan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci periyotta kısa bir süreliğine 39-38 geri düşse de, Nunn'un ilk yarıda kaydettiği 18 sayının katkısıyla 10-0'lık seri yakalayarak devreye 49-39 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 66-53'e kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölümde ASVEL'in 8-0'lık serisiyle farkın 3 sayıya kadar düşmesine engel olamadı. Ancak Fransız ekibi öne geçecek fırsatı bulamayınca mücadele 91-85 Panathinaikos'un üstünlüğüyle sona erdi.

ASVEL'de Nando De Colo 18 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla Panathinaikos, sezonun dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürürken, ASVEL 3. mağlubiyetini alarak sahadan ayrıldı.

Ligde bir sonraki maçta Panathinaikos, Anadolu Efes'e konuk olacak. ASVEL ise Virtus Bologna'yı konuk edecek.

EuroLeague'de günün diğer sonuçları ise şu şekilde:

Virtus Bologna 77-73 Monaco Basket
Real Madrid 93-86 Partizan
Paris Basketball 105-86 Baskonia

 

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
