Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın 2'nci gününde Avrupa Şampiyonluğu başarısına imza attı.TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Polonya'nın Olsztyn kentinde 17-20 Haziran'da gerçekleştirilen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nın dün yapılan ikinci gün yarışlarında erkeklerde altın madalya kazandı.Milli Sporcu Kaan Efe Kaya, 400 metre çift palet final yarışını en yakın rakibinden yaklaşık 2 saniye önce tamamladı. Yarışmayı 3 dakika 27 saniye 12 salise ile bitiren milli sporcu Kaya, bu derecesiyle Avrupa Şampiyonluğu başarısını elde etti. Fransa'dan Clement Bate yarışmayı 3 dakika 29 saniye 38 salise ile Avrupa ikincisi olurken, üçüncülüğü Macaristan'dan Bence Lengyeltoti 3 dakika 29 saniye 77 salise derecesiyle elde etti.Kaya, dün yapılan ödül töreninde İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çektirerek altın madalyasını aldı.TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı şampiyonanın ilk gününde yine erkekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı. Milli Sporcu Derin Toparlak, 1500 metre su üstü disiplinini 12 dakika 46 saniye 52 salisede tamamlayarak Avrupa üçüncüsü olmuştu. Aynı müsabakada Macaristan'dan Kovacs Megyer 12 dakika 32 saniye 47 salise ile Avrupa Şampiyonu olurken, ev sahibi Polonya'dan Filip Drabza 12 dakika 44 saniye 23 saliselik derecesiyle gümüş madalya almıştı.Milliler, kadın ve erkek kategorilerinde su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak disiplinlerinde yapılan ve yarın sona erecek şampiyonluk müsabakalarında yeni madalyalar için palet vuracaklar.Çanakkale GSİM Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde yoğun bir antrenman programıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı kadrosunda kadınlarda Feyza Sarıhan, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Melek Ecrin Belen, Ilgın Atasoy ve Irmak Ertemel, erkeklerde Derin Toparlak, Kaan Efe Kaya, Ömer Faruk Saydam, Derin Atman, Berk Yavuzaslan, Yağız Çaldaştan, Ege Şükür ve Arda Karacabay'dan oluşuyor. Reşit Çevir, Ömer Miraç Uslu, Devrim Daymaz ve Halil İbrahim Bişkin'in antrenörlüğünü yaptığı Milli Takım kafilesinde Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Ahmet Uslu da yer alıyor.TSSF Başkanı Kadir Sağlam, sporcuların bronz madalya almalarının ardından Avrupa Şampiyonluğu başarısı ile müsabakalara devam ettiğini belirterek, "Avrupa Şampiyonluğu heyecanımız bugün ve yarın da devam edecek. Ülkemizi temsil eden Milli Takımımızdan birbirinden güzel başarı haberleri alıyoruz. Her bir sporcusu çok değerli olan Milli Takımımızın altın madalya alan sporcusu Kaan Efe Kaya ve bronz madalya sahibi Derin Toparlak'ı alkışlıyor ve tebrik ediyoruz. Ülkemize milli bir sevinç yaşattılar. Bugün ve yarın devam eden mücadelelerde sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemizi gururlandıran milli başarılarımızın inşasında her daim sualtı camiamızın yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.