Indiana Pacers başantrenörü Rick Carlisle, takımın iyi oynamadığını net bir şekilde itiraf etti.



Carlisle, Pacers'ın geçtiğimiz gece Houston Rockets'a 130-113 skorla mağlup olmasının ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"İyi oynamıyoruz, bu bir gerçek. Aramızdaki bağlantı olması gerektiği noktada değil. Kolektif ruhumuz da aynı şekilde. Ve bu gece maç filmlerini yakından izleyeceğim... bazı cevaplara ihtiyacımız var.



Böyle zor bir dönemde sizi çukurdan çıkaracak tek şey, dizginsiz, kolektif ve istikrarlı bir şekilde kendini vererek oynanan oyundur. Biz bunu yeterince yapamıyoruz ve bunun değişmesi gerekiyor. Yapacak çok işimiz var. Ne yazık ki böyle şeyler bir düğmeye basınca düzelmiyor."



Mağlubiyetle sezonda 6-9 derecesine gerileyen Indiana, deplasman ağırlıklı bir takvimden çıktı ve konuk olarak oynadığı dokuz karşılaşmadan sadece ikisini kazanabildi.



Sezonun erken noktasında sakatlık sorunlarıyla boğuşan Indiana, aşil tendonu rahatsızlıkları nedeniyle yılın geri kalanında pivotları James Wiseman ve Isaiah Jackson'dan yoksun kalacak. Takım ayrıca son altı maçta Andrew Nembhard'dan da yoksundu ve Aralık ayına kadar forveti Aaron Nesmith de forma giyemeyecek.



Pacers, 2014'ten bu yana ilk kez konferans finallerine ulaştığı 47-35'lik bir sezondan geliyor.



Indiana, Cuma günü NBA Kupası kapsamında Milwaukee Bucks ile karşı karşıya gelecek.



